Серия пенальти в матче Кубка Украины Динамо — Колос

Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьей.

Денис Бойко twitter.com/DynamoKyiv

Киевское Динамо только в серии пенальти со счетом 4:3 обыграло Колос из Ковалевки в четвертьфинале Кубка Украины.

Первые три удара обе команды пробили точно, затем два удара Колоса подряд отбил вратарь киевлян Денис Бойко. Футболисты Динамо также не реализовали два пенальти, один из которых обезвредил вратарь Колоса Евгений Волынец.

При счете в серии 3:3 Александр Андриевский свой удар забил, а Олег Ильин пробил выше ворот. Таким образом, Динамо выиграло серию со счетом 4:3 и прошло в полуфинал Кубка Украины.

Ранее первым полуфиналистом турнира стала луганская Заря, которая обыграла ровенский Верес из Первой лиги.