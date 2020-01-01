Динамо в серии пенальти одержало победу над Колосом

Основное и дополнительное время матча Кубка Украины завершилось нулевой ничьей.

Киевское Динамо лишь в серии пенальти смогло обыграл Колос из Ковалевки в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Украины.

Обе команды с самого начала матча боролись и создавали опасные моменты. В первом тайме Динамо могло забивать как минимум три раза — по одному моменту были у Виталий Буяльского, Виктора Цыганкова и Александра Караваева. Колос в ответ едва не реализовал штрафной — Денис Бойко с линии ворот выбил мяч после удара Дениса Антюха.

После перерыва атаки продолжились — и снова могли забивать обе команды, но не получилось. А в середине второрого тайма удаление заработал главный тренер Колоса Руслан Костышин за слишком эмоцмиональные претензии к арбитру после того, как полузащитник Динамо Карлос Де Пена, выбивая мяч ударом через себя попал в голову Николаю Золотову.

В дополнительное время моментов было меньше, но в самом конце второго дополнительного тайма Жерсон Родригеш не попал в ворота, а удар Буяльского заблокировал защитник.

В серии пенальти после трех точных ударов команды начали обмен промахами. Богдан Леднев не попал в ворота, удар Евгения Задои отбил вратарь Динамо Денис Бойко. Следом уже голкипер Колоса Евгений Волынец отразил удар Караваева, а Виталий Гавриш пробил в ноги Бойко. Удар Александра Андриевского был точен, а Олег Ильин в ответ пробил выше ворот. Столичный клуб выиграл серию со счетом 4:3 и прошел в полуфинал.

Динамо - Колос - 0:0 (4:3)

Динамо: Бойко – Караваев, Сирота, Забарный, Миколенко (Тымчик, 115) – Сидорчук (Андриевский, 115), Шапаренко, Цыганков (Родригеш, 25), Буяльский, Де Пена (Леднев, 67) – Беседин (Супряга, 96).

Колос: Волынец — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Богданов (Нгамба, 90), Задоя, Данфа (Ильин, 74), Антюх, Д. Костышин (Милько, 114) — Лысенко (Ориховский, 82).

Предупреждения: Де Пена, Родригеш - Золотов, Д. Костышин, Богданов, Черноморец.

Удаление: Р. Костышин.