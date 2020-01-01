Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Верес — Заря 1:2 Видео голов и обзор четвертьфинала Кубка Украины

Комментариев: 0
Луганский клуб одержал непростую гостевую победу.

Верес - Заря
Верес - Заря
instagram.com/veres.club/

Луганская Заря со счетом 2:1 обыграла ровенский Верес в гостевом матче четвертьфинала Кубка Украины.

Хозяева открыли счет в середине первого тайма — Михаил Шестаков реализовал пенальти за фол Владлена Юрченко против Виталия Дахновского. Однако Заря быстро отыгралась — Дмитрий Иванисеня добил мяч, который не смог удержать вратарь Богдан Когут после подачи Юрченко со штрафного.

В середине второго тайма сначала Владислав Кочергин точным дальним ударом установил окончательный счет в матче, а вскоре Сергей Панасенко за фол против Шахаба Захеди получил вторую в матче желтую карточку и Верес был вынужден доигрывать оставшееся время в меньшинстве.

Верес - Заря - 1:2

Голы: Шестаков, 18 (пенальти) - Иванисеня, 25, Кочергин, 59.

Верес: Когут — Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях (Кучеров, 16), Панасенко, Дахновский (Сергийчук, 60) — Гегедош (Гайдучик, 83), Пасич, Шестаков.

Заря: Василь — Руфати (Громов, 88), Иванисеня, Абу-Ханна, Цыганикс (Емец, 70) — Назарина, Юрченко, Кочергин, Лунев (Хомченовский, 70) — Шахаб, Кабаев.

Предупреждения: Панасенко, Дахновский - Руфати, Абу-Ханна, Захеди. 

Удаление: Панасенко.

Поделись:
Теги: Кубок Украины, Заря, Верес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь