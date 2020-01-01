Верес — Заря 1:2 Видео голов и обзор четвертьфинала Кубка Украины

Луганский клуб одержал непростую гостевую победу.

Верес - Заря instagram.com/veres.club/

Луганская Заря со счетом 2:1 обыграла ровенский Верес в гостевом матче четвертьфинала Кубка Украины.

Хозяева открыли счет в середине первого тайма — Михаил Шестаков реализовал пенальти за фол Владлена Юрченко против Виталия Дахновского. Однако Заря быстро отыгралась — Дмитрий Иванисеня добил мяч, который не смог удержать вратарь Богдан Когут после подачи Юрченко со штрафного.

В середине второго тайма сначала Владислав Кочергин точным дальним ударом установил окончательный счет в матче, а вскоре Сергей Панасенко за фол против Шахаба Захеди получил вторую в матче желтую карточку и Верес был вынужден доигрывать оставшееся время в меньшинстве.

Верес - Заря - 1:2

Голы: Шестаков, 18 (пенальти) - Иванисеня, 25, Кочергин, 59.

Верес: Когут — Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях (Кучеров, 16), Панасенко, Дахновский (Сергийчук, 60) — Гегедош (Гайдучик, 83), Пасич, Шестаков.

Заря: Василь — Руфати (Громов, 88), Иванисеня, Абу-Ханна, Цыганикс (Емец, 70) — Назарина, Юрченко, Кочергин, Лунев (Хомченовский, 70) — Шахаб, Кабаев.

Предупреждения: Панасенко, Дахновский - Руфати, Абу-Ханна, Захеди.

Удаление: Панасенко.