Заря минимально обыграла Верес, который доигрывал в меньшинстве

Луганчане одержали непростую победу над клубом Первой Лиги.

Луганская Заря одержала непростую победу в гостевом матче чемпионата Украины против ровенского Вереса, играющего в Первой Лиге.

Уже в середине первого тайма Верес неожиданно открыл счет. Владоен Юрченко в своей штрафной площадке сыграл прямой ногой против Виталия Дахновского, а Михаил Шестаков реализовал пенальти. Пропустив, Заря не бросилась отыгрываться, однако сравняла счет довольно быстро. И здесь на помощи пришел стандарт. Юрченко подал со штрафного, вратарь хозяев Богдан Когут не смог зафиксировать мяч в руках, а Дмитрий Иванисеня вовремя успел на добивание. Ближе к концу тайма Верес провел опасную атаку, однако Роберт Гегедош, подобравший мяч после неудачного паса, пробил в штангу.

После перерыва ровенский клуб забил еще раз, однако второй гол Шестакова арбитр Максим Козыряцкий отменил из-за положения вне игры. А Заря менее, чем через десять минут забила чисто — Владислав Кочергин дальним ударом не оставил Когуту шансов. А за 15 минут до конца встречи Верес остался в меньшинстве — Сергей Панасенко фолом остановил выход Шахаба Захеди один на один и получил вторую в матче желтую карточку.

Несмотря на удаление, Верес пробовал атаковать, однако ни забить, ни создавать опасные моменты у ровенского клуба не получилось и матч закончился победой Зари, которая стала первым полуфиналистом Кубка Украины в нынешнем сезоне.

Верес - Заря - 1:2

Голы: Шестаков, 18 (пенальти) - Иванисеня, 25, Кочергин, 59.

Верес: Когут — Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях (Кучеров, 16), Панасенко, Дахновский (Сергийчук, 60) — Гегедош (Гайдучик, 83), Пасич, Шестаков.

Заря: Василь — Руфати (Громов, 88), Иванисеня, Абу-Ханна, Цыганикс (Емец, 70) — Назарина, Юрченко, Кочергин, Лунев (Хомченовский, 70) — Шахаб, Кабаев.

Предупреждения: Панасенко, Дахновский - Руфати, Абу-Ханна, Захеди.

Удаление: Панасенко.