Спорный момент в штрафной Динамо в матче Кубка Украины против Колоса
Мяч попал в район подмышки защитнику киевлян.
Спорный момент в штрафной площадке Динамо случился во время матча Кубка Украины против Колоса из Ковалевки.
В середине первого тайма после подачи Андрея Богданова со штрафного удара у ворот Динамо мяч попал в ногу Артему Беседину, от которой отскочил в район подмышки. Арбитр матча Денис Шурман посовещался с ассистентами видеоповтора и назначать пенальти не стал.
Напоминаем, что в первом матче сегодняшнего игрового дня в Кубке Украины луганская Заря в гостях минимально обыграла ровенский Верес.
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