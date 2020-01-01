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Спорный момент в штрафной Динамо в матче Кубка Украины против Колоса

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Мяч попал в район подмышки защитнику киевлян.

Динамо - Колос
Динамо - Колос
facebook.com/fcdynamoua

Спорный момент в штрафной площадке Динамо случился во время матча Кубка Украины против Колоса из Ковалевки.

В середине первого тайма после подачи Андрея Богданова со штрафного удара у ворот Динамо мяч попал в ногу Артему Беседину, от которой отскочил в район подмышки. Арбитр матча Денис Шурман посовещался с ассистентами видеоповтора и назначать пенальти не стал.

Напоминаем, что в первом матче сегодняшнего игрового дня в Кубке Украины луганская Заря в гостях минимально обыграла ровенский Верес.

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Теги: Кубок Украины, Динамо, Колос
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