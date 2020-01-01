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Шахтер "приютил" скандального футболиста

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"Горняки" не сумели трудоустроить Вакулу в другом клубе.
Владислав Вакула
Владислав Вакула
Шахтер Донецк

Атакующий полузащитник Владислав Вакула вернулся в заявку Шахтера на официальном сайте УПЛ.

Первую половину сезона Вакула провел в Шахтера, успев сыграть 2 матча в УПЛ.

Владислав Вакула попал в заявку Шахтера
Владислав Вакула попал в заявку Шахтера
УПЛ

Зимой клуб пытался отдать в аренду Вакулу – сперва в Десну, где он задержался всего две недели, а потом в Мариуполь, но до того, как подписать арендное соглашение игрок попал в ДТП, поэтому азовцы отказались от футболиста.

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Теги: Владислав Вакула, футбол, Шахтер
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