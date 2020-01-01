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Динамо досрочно вернуло футболиста из России

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Ахмед Алибеков
Ахмед Алибеков
Динамо Киев

Киевское Динамо досрочно вернуло 22-летнего Ахмеда Алибекова из аренды в российской Уфы.

Арендный договор был рассчитан до конца сезона, но футболист уже вернулся в Киев и был дозаявлен на весеннюю часть сезона УПЛ под номером 40.

Ахмед Алибеков
Ахмед Алибеков
УПЛ

Алибеков может играть на позициях опорного полузащитника или в центре защиты, что особенно важно, учитывая травмы игроков обороны команды Луческу.

Ахмед Алибеков был отдан в аренду Уфе в сентябре 2020 года, но сыграл за российский клуб только в трех матчах (два в РПЛ и один в кубке). Последний раз выходил на поле еще в ноябре.

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Теги: Ахмед Алибеков, Динамо, УПЛ
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