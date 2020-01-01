Динамо досрочно вернуло футболиста из России

Киевское Динамо досрочно вернуло 22-летнего Ахмеда Алибекова из аренды в российской Уфы.

Арендный договор был рассчитан до конца сезона, но футболист уже вернулся в Киев и был дозаявлен на весеннюю часть сезона УПЛ под номером 40.

Ахмед Алибеков УПЛ

Алибеков может играть на позициях опорного полузащитника или в центре защиты, что особенно важно, учитывая травмы игроков обороны команды Луческу.

Ахмед Алибеков был отдан в аренду Уфе в сентябре 2020 года, но сыграл за российский клуб только в трех матчах (два в РПЛ и один в кубке). Последний раз выходил на поле еще в ноябре.