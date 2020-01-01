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Матч Рух — Десна пришлось перенести

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Поединок состоится 8 марта.
Игроки Десны
Игроки Десны
ФК Десна

Матч 17-го тура Favbet Лиги между Рухом и Десной перенесен на понедельник, 8 марта.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Игра начнется в 14:00, но место ее проведения пока неизвестно.

Изначально Рух и Десна должны были встретиться на Арене-Львов, но стадион готовят к матчам сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022.

Известно, что матч Рух — Десна может принять стадион Львовского университета физической культуры или луцкий Авангард.

После 16 туров Рух занимает 11-е место в Favbet Лиге, Десна идет на четвертой позиции.

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Теги: УПЛ, Десна, Рух
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