Матч Рух — Десна пришлось перенести

Поединок состоится 8 марта.

Матч 17-го тура Favbet Лиги между Рухом и Десной перенесен на понедельник, 8 марта.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Игра начнется в 14:00, но место ее проведения пока неизвестно.

Изначально Рух и Десна должны были встретиться на Арене-Львов, но стадион готовят к матчам сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022.

Известно, что матч Рух — Десна может принять стадион Львовского университета физической культуры или луцкий Авангард.

После 16 туров Рух занимает 11-е место в Favbet Лиге, Десна идет на четвертой позиции.