Матч Рух — Десна пришлось перенести
Поединок состоится 8 марта.
Матч 17-го тура Favbet Лиги между Рухом и Десной перенесен на понедельник, 8 марта.
Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.
Игра начнется в 14:00, но место ее проведения пока неизвестно.
Изначально Рух и Десна должны были встретиться на Арене-Львов, но стадион готовят к матчам сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022.
Известно, что матч Рух — Десна может принять стадион Львовского университета физической культуры или луцкий Авангард.
После 16 туров Рух занимает 11-е место в Favbet Лиге, Десна идет на четвертой позиции.
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