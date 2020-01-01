Ингулец заявил двух зарубежных защитников на УПЛ

Клуб из Петрово усилился двумя легионерами.

Ингулец заявил на игру чемпионата Украины двух защитников – нидерландца Хенноса Асмалаша и тунисца Мохамеда Али Салема.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

21-летний Асмалаш будет выступать в команде под 47-м номером. Его основная позиция — правый защитник, но также он может сыграть в центре поля и слева в полузащите.

В последнее время он выступал за Осс из Второго дивизиона Нидерландов. Ранее голландец играл за Ден Хааг.

25-летний тунисец Салем выступал на родине за Беджу и Метлауи. В первой части нынешнего сезона он сыграл 11 матчей в Высшей лиге Туниса.

Отметим, что Ингулец сейчас находится на тринадцатой позиции в УПЛ, имея в активе 12 очков.