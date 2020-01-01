Ингулец заявил двух зарубежных защитников на УПЛ
Клуб из Петрово усилился двумя легионерами.
Ингулец заявил на игру чемпионата Украины двух защитников – нидерландца Хенноса Асмалаша и тунисца Мохамеда Али Салема.
Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.
21-летний Асмалаш будет выступать в команде под 47-м номером. Его основная позиция — правый защитник, но также он может сыграть в центре поля и слева в полузащите.
В последнее время он выступал за Осс из Второго дивизиона Нидерландов. Ранее голландец играл за Ден Хааг.
25-летний тунисец Салем выступал на родине за Беджу и Метлауи. В первой части нынешнего сезона он сыграл 11 матчей в Высшей лиге Туниса.
Отметим, что Ингулец сейчас находится на тринадцатой позиции в УПЛ, имея в активе 12 очков.
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