Невеста Бондаря ошеломила футболиста подарком на день рождения
Савина трогательно поздравила футболиста с 22-летием.
Невеста защитника Шахтера Валерия Бондаря Дарья Савина опубликовал милый поздравительный пост, посвященный дню рождения своего возлюбленного. В субботу, 27 февраля, игроку исполнилось 22 года.
Девушка подарила Бондарю iPhone. По словам Савиной, такой сюрприз его немного шокировал.
"Он был очень удивлен, шокирован и возмущен, зачем я так потратилась. Но как я могла тебя не порадовать? Заработала и выложилась на максимум, чтобы тебе все понравилось. Улыбайся всегда", - написала Дарья под видео, опубликованном в Instagram-stories.
Напомним, что в начале феврпара объявила о своей помолвке
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