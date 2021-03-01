Невеста Бондаря ошеломила футболиста подарком на день рождения

Савина трогательно поздравила футболиста с 22-летием.

Невеста защитника Шахтера Валерия Бондаря Дарья Савина опубликовал милый поздравительный пост, посвященный дню рождения своего возлюбленного. В субботу, 27 февраля, игроку исполнилось 22 года.

Девушка подарила Бондарю iPhone. По словам Савиной, такой сюрприз его немного шокировал.

"Он был очень удивлен, шокирован и возмущен, зачем я так потратилась. Но как я могла тебя не порадовать? Заработала и выложилась на максимум, чтобы тебе все понравилось. Улыбайся всегда", - написала Дарья под видео, опубликованном в Instagram-stories.

Подарок Савиной Бондарю скриншот

Напомним, что в начале феврпара объявила о своей помолвке