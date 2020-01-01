Срна объяснил отсутствие Степаненко в заявке Шахтера на Маккаби

Директор "горняков" рассказал о травме лидера клуба.

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна прокомментировал стартовый состав горняков на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.

"Степаненко в матче с Рухом почувствовал дискомфорт в колене. Сделали обследование и решили не рисковать им. Посмотрим перед матчем с Зарей на его самочувствие и на то, как его колено будет реагировать на упражнения.

Кривцов и Витао сыграли вместе три игры. Тренер не стал рисковать и ставить кого-то другого. Но в будущем у нас будет большая ротация. Витао на сегодня один из самых лучших наших центральных защитников. Мистер угадал с тем, что поставил его против Реала, где Витао показал себя очень хорошо и заслужил свое место в основном составе.

Корниенко сыграл только одну игру, а Матвиенко практически всегда играл все матчи с первых минут. Поэтому сегодня он будет левым защитником. Есть много футболистов, чтобы провести ротацию», – сказал Срна в программе "Шлях до Гданська".

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