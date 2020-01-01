Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Срна объяснил отсутствие Степаненко в заявке Шахтера на Маккаби

Комментариев: 0
Директор "горняков" рассказал о травме лидера клуба.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
Getty Images

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна прокомментировал стартовый состав горняков на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.

"Степаненко в матче с Рухом почувствовал дискомфорт в колене. Сделали обследование и решили не рисковать им. Посмотрим перед матчем с Зарей на его самочувствие и на то, как его колено будет реагировать на упражнения.

Кривцов и Витао сыграли вместе три игры. Тренер не стал рисковать и ставить кого-то другого. Но в будущем у нас будет большая ротация. Витао на сегодня один из самых лучших наших центральных защитников. Мистер угадал с тем, что поставил его против Реала, где Витао показал себя очень хорошо и заслужил свое место в основном составе.

Корниенко сыграл только одну игру, а Матвиенко практически всегда играл все матчи с первых минут. Поэтому сегодня он будет левым защитником. Есть много футболистов, чтобы провести ротацию», – сказал Срна в программе "Шлях до Гданська".

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Маккаби.

Поделись:
Теги: Тарас Степаненко, Шахтер, Лига Европы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь