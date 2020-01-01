Кирюханцев: Нас многие предупреждали о договорняках

Игорь Кирюханцев рассказал о своем отношении к договорным матчам.

Защитник Мариуполя Игорь Кирюханцев рассказал о своем отношении к проблеме договорных матчей.

По словам Кирюханцева, к нему никогда гне обращались с предложением поучаствовать в этом.

«считаю, что никакие там деньги или что-то не стоят того, чтобы ты просто их брал и убивал свою футбольную карьеру, достижения, какие-то мечты и цели. Ты по кусочкам строил свою профессиональную деятельность не для того, чтобы все разрушить каким-то одним или двумя договорными матчами. На меня слава богу, никогда не выходили. Я просто помню, что многие люди нас об этом предупреждали, говорили, что это такое», сказал полузащитник в интервью порталу Брутальный Футбол.

Также Кирюханцев сказал о том, что никогда бы не подумал, что договорными матчами занимался его бывший тренер Александр Севидов.