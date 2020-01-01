Экс-звезда Динамо признался, что мог перейти в Шахтер

Бетао признался, что спокойно мог бы перейти из Динамо в Шахтер.

Экс-защитник киевского Динамо Бетао вспомнил о поражении от Шахтера в матче 1/2 финала Кубка УЕФА в сезоне-2008/09.

"Это был болезненный удар, от которого все долго отходили. Прошли бы Шахтер - уверен, Вердер обыграли бы и взяли главный трофей. За все время, что я был в Динамо, такой сильной команды больше не было.

Тот гол Илсиньо на последних минутах донецкого матча - шок. И хотя Шахтер тоже был сильным, считаю, Динамо на тот момент было сильнее и больше заслуживало выхода в финал", - сказал Бетао в интервью журналу Футбол.

Футболист также отметил, что спокойно перешел бы из Динамо в Шахтер.

"Да, я бы смог играть за Шахтер, не вижу в этом никакой проблемы. Как профессиональный футболист, я могу выбирать любую опцию. Есть немало примеров, когда футболисты играли по обе стороны баррикады.

Я очень уважаю Шахтер. У меня много друзей в Шахтере, которые и по сей день там - Тайсон, Мораэс, Дентиньо", - добавил Бетао.

Напомним, Бетао играл за Динамо в период с 2008 по 2013 годы, а также в 2015 году. За "бело-синих" он отыграл 108 игр.