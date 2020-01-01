Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-звезда Динамо признался, что мог перейти в Шахтер

Комментариев: 0
Бетао признался, что спокойно мог бы перейти из Динамо в Шахтер.
Бетао
Бетао
Getty Images

Экс-защитник киевского Динамо Бетао вспомнил о поражении от Шахтера в матче 1/2 финала Кубка УЕФА в сезоне-2008/09.

"Это был болезненный удар, от которого все долго отходили. Прошли бы Шахтер - уверен, Вердер обыграли бы и взяли главный трофей. За все время, что я был в Динамо, такой сильной команды больше не было.

Тот гол Илсиньо на последних минутах донецкого матча - шок. И хотя Шахтер тоже был сильным, считаю, Динамо на тот момент было сильнее и больше заслуживало выхода в финал", - сказал Бетао в интервью журналу Футбол.

Футболист также отметил, что спокойно перешел бы из Динамо в Шахтер.

"Да, я бы смог играть за Шахтер, не вижу в этом никакой проблемы. Как профессиональный футболист, я могу выбирать любую опцию. Есть немало примеров, когда футболисты играли по обе стороны баррикады.

Я очень уважаю Шахтер. У меня много друзей в Шахтере, которые и по сей день там - Тайсон, Мораэс, Дентиньо", - добавил Бетао.

Напомним, Бетао играл за Динамо в период с 2008 по 2013 годы, а также в 2015 году. За "бело-синих" он отыграл 108 игр.

Поделись:
Теги: Бетао, Динамо, Шахтер, Лига Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь