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Калитвинцев - о своих задачах в Олимпике: Мне не интересна середина турнирной таблицы

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Специалист рассказал о своих амбициях в клубе.
Юрий Калитвинцев
Юрий Калитвинцев
ФК Олимпик

Новый главный тренер донецкого Олимпика Юрий Калитвинцев прокомментировал свое назначение и рассказал об амбициях на новом месте работы.

"Все произошло очень быстро, буквально сегодня ночью… Был звонок от президента клуба. Он спросил, нет ли у меня желания возглавить команду. Первое, что я ответил: "У вас же есть тренер!" Но президент сказал, что с тренером мы мирно и хорошо попрощались, поэтому команда сейчас без наставника.

Тогда я дал согласие на встречу и, практически до утра, мы сидели и обсуждали многие футбольные дела. Лишь под утро вместе с президентом пришли к тому, что будем сотрудничать".

"Каковы мои амбиции в Олимпике? Мне не интересна середина турнирной таблицы, а тем более борьба за выживание.

Скажу так: у меня не амбиции, а амбициозность, спортивная амбициозность! Но мы не будем двигаться широкими шагами, все должно быть поступательно!", — цитирует Калитвинцева пресс-служба дончан.

Ранее о назначении Калитвинцева высказался Владислав Гельзин.

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Теги: Юрий Калитвинцев, футбол, Олимпик, УПЛ
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