Гельзин - о назначении Калитвинцева: Олимпик хочет выйти в еврокубки

Президент Олимпика подробно рассказал о тренерских изменениях.

Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал о причинах увольнения Игоря Климовского.

"Мы приняли решение расстаться с Игорем Климовским по обоюдному согласию сторон. Могу сказать, что на это повлияли не только два стартовых поражения команды во второй части чемпионата Динамо и Днепру-1. Это не основная причина. Мы ему предложили после небольшой паузы, летом, с нового сезона возглавить юношескую команду клуба".

Функционер также прокомментировал назначение Юрия Калитвинцева на пост главного тренера команды.

"Остановили свой выбор на Юрии Калитвинцеве, потому что я лично знаком с ним на протяжении больше 10 лет. Он уже приступает к выполнению своих обязанностей. Перед тренером стоит задача пробиться в еврокубки", - приводит слова Гельзина Meta-ratings.

В текущем сезоне Олимпик занимает восьмое место в турнирной таблице, имея 17 очков после 14 сыгранных туров.