Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Луческу: Это нормально, что фанаты Динамо меня не любили

Комментариев: 1
Румынский эксперт вспомнил свои года в Шахтере.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Главный тренер Динамо Мирча Луческу отметил, что работа в столичном клубе значительно отличается от его наставничества в донецком Шахтере.

Об этом он рассказал в интервью Anadolu Agency.

“Украинский футбол такой же сложный, как и турецкий. Это нормально, что фаны Динамо меня не любили. Я был в Шахтере 12 лет, выиграл много трофеев за это время. Динамо было нашим главным соперником. Такая реакция на меня была не у всех болельщиков, только у части.

Болельщики Динамо привыкают ко мне, у нас с ними хорошие отношения.

Мои дни в Динамо не похожи на дни в Шахтере. В донецкой команде у меня было 15 бразильских футболистов. В Динамо нет так много больших звезд. Мы боремся, но даже не смогли нормально провести трансферы“, - поведал тренер.

Поделись:
Теги: Динамо, Шахтер, Мирча Луческу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  25.02.2021, 16:09
Оценка:  0
гость
Начинает спрыгивать...звезд мало ему дали.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь