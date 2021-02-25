Луческу: Это нормально, что фанаты Динамо меня не любили

Румынский эксперт вспомнил свои года в Шахтере.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу отметил, что работа в столичном клубе значительно отличается от его наставничества в донецком Шахтере.

Об этом он рассказал в интервью Anadolu Agency.

“Украинский футбол такой же сложный, как и турецкий. Это нормально, что фаны Динамо меня не любили. Я был в Шахтере 12 лет, выиграл много трофеев за это время. Динамо было нашим главным соперником. Такая реакция на меня была не у всех болельщиков, только у части.

Болельщики Динамо привыкают ко мне, у нас с ними хорошие отношения.

Мои дни в Динамо не похожи на дни в Шахтере. В донецкой команде у меня было 15 бразильских футболистов. В Динамо нет так много больших звезд. Мы боремся, но даже не смогли нормально провести трансферы“, - поведал тренер.