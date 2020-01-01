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Калитвинцев – главный тренер Олимпика

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Контракт со специалистом рассчитан на полтора года.
Юрий Калитвинцев (справа)
Юрий Калитвинцев (справа)
ФК Олимпик

Украинский тренер Юрий Калитвинцев возглавил Олимпик.

Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Руководство Олимпика уже представило Калитвинцева футболистам команды.

На тренерском мостике Калитвинцев заменил Игоря Климовского, который ранее был уволен. Калитвинцев подписал контракт на 1,5 года.

Последним местом тренерской работы Калитвинцева было московское Динамо, которое он возглавлял в 2016-2017 годах.

В текущем сезоне Олимпик занимает восьмое место в турнирной таблице, имея 17 очков после 14 сыгранных туров.  

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Теги: Олимпик, Юрий Калитвинцев
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