Луческу хочет вывести Динамо на международный уровень

Румынский эксперт рассказал, что формирует новую команду.

Наставник Динамо Мирча Луческу поставил перед собой цель в столичном клубе.

Об этом он рассказал в комментарии Anadolu Agency.

"Я делаю все возможное, чтобы снова вывести Динамо на международный футбольный уровень. Сейчас мы лидеры, но пока рано говорить о победе в чемпионате.

Моя основная цель - поставить команде футбол европейского уровня. Я формирую новую команду здесь. Это действительно восхитительно", - заявил он.

Напомним, в четверг, 25 февраля, Динамо на выезде проведет второй матч против Брюгге. Начало встречи в 22:00 по Киеву. Здесь вы можете посмотреть онлайн-трансляцию встречи.