Луческу хочет вывести Динамо на международный уровень
Румынский эксперт рассказал, что формирует новую команду.
Наставник Динамо Мирча Луческу поставил перед собой цель в столичном клубе.
Об этом он рассказал в комментарии Anadolu Agency.
"Я делаю все возможное, чтобы снова вывести Динамо на международный футбольный уровень. Сейчас мы лидеры, но пока рано говорить о победе в чемпионате.
Моя основная цель - поставить команде футбол европейского уровня. Я формирую новую команду здесь. Это действительно восхитительно", - заявил он.
Напомним, в четверг, 25 февраля, Динамо на выезде проведет второй матч против Брюгге. Начало встречи в 22:00 по Киеву. Здесь вы можете посмотреть онлайн-трансляцию встречи.
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