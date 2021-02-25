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Луческу хочет вывести Динамо на международный уровень

Комментариев: 3
Румынский эксперт рассказал, что формирует новую команду.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Наставник Динамо Мирча Луческу поставил перед собой цель в столичном клубе.

Об этом он рассказал в комментарии Anadolu Agency.

"Я делаю все возможное, чтобы снова вывести Динамо на международный футбольный уровень. Сейчас мы лидеры, но пока рано говорить о победе в чемпионате.

Моя основная цель - поставить команде футбол европейского уровня. Я формирую новую команду здесь. Это действительно восхитительно", - заявил он.

Напомним, в четверг, 25 февраля, Динамо на выезде проведет второй матч против Брюгге. Начало встречи в 22:00 по Киеву. Здесь вы можете посмотреть онлайн-трансляцию встречи.

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Теги: Динамо, Мирча Луческу
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  25.02.2021, 14:13
Оценка:  -1
гость
Да, это восхитительно - гулять каждый день на свежем воздухе, жить и есть на шару и еще получать за это пару лямов евро.
гость  (аноним)  25.02.2021, 14:04
Оценка:  -1
гость
Сборная Турции - уже вывел на Новый уровень
гость  (аноним)  25.02.2021, 14:03
Оценка:  -1
гость
Вспомни сука Зенит . Новый уровень.
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