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Олимпик подтвердил отставку Климовского

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Поединок с Днепром-1 стал решающим для наставника дончан.
Игорь Климовский
Игорь Климовский
ФК Олимпик

Руководство Олимпика уволило главного тренера команды Игоря Климовского с должности.

Об этом сообщается пресс-служба донецкого клуба.

Такое решение было принято после встречи специалиста с президентом клуба после поражения в 15-м туре чемпионата Украины от Днепра-1 (0:2). 

Вместе с ним команду покинул ассистент Руслан Уманец. 

Напомним, что вероятным преемником Климовского является экс-тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев, который не тренировал никого с весны 2017 года. 

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Теги: Олимпик, Игорь Климовский
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