Олимпик подтвердил отставку Климовского
Поединок с Днепром-1 стал решающим для наставника дончан.
Руководство Олимпика уволило главного тренера команды Игоря Климовского с должности.
Об этом сообщается пресс-служба донецкого клуба.
Такое решение было принято после встречи специалиста с президентом клуба после поражения в 15-м туре чемпионата Украины от Днепра-1 (0:2).
Вместе с ним команду покинул ассистент Руслан Уманец.
Напомним, что вероятным преемником Климовского является экс-тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев, который не тренировал никого с весны 2017 года.
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