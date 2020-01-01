Олимпик подтвердил отставку Климовского

Поединок с Днепром-1 стал решающим для наставника дончан.

Руководство Олимпика уволило главного тренера команды Игоря Климовского с должности.

Об этом сообщается пресс-служба донецкого клуба.

Такое решение было принято после встречи специалиста с президентом клуба после поражения в 15-м туре чемпионата Украины от Днепра-1 (0:2).

Вместе с ним команду покинул ассистент Руслан Уманец.

Напомним, что вероятным преемником Климовского является экс-тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев, который не тренировал никого с весны 2017 года.