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Олимпик уволил Климовского - источник

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Его место может занять Калитвинцев.
Игорь Климовский
Игорь Климовский
ФК Олимпик

Игорь Климовский больше не является главным тренером донецкого Олимпика.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Источник отмечает, что причиной отставки стал неудовлетворительные результаты дончан во втором круге Favbet Лиги.

В первых двух турах после рестарта сезона Олимпик проиграл Динамо (1:3) и Днепру-1 (0:2). После 14 сыгранных матчей команда занимает восьмое место в чемпионате Украины.

Вероятным преемником Климовского является экс-тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев, который не тренировал никого с весны 2017 года.

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Теги: Игорь Климовский, Олимпик
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