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Луческу: Шахтер хотел приобрести Левандовски

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Лидер атак Боруссии Дортмунд мог оказаться в Украине.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Лидер атак дортмундской Боруссии мог оказаться в донецком Шахтере. О том, что украинский клуб вел переговоры по польскому форварду, рассказал экс-тренер Шахтера Мирча Луческу.

«Мы быстро поняли, что Левандовски — исключительный футболист. Хотели купить его в Шахтер потому, что чувствовали, что это может быть отличный трансфер. Конечно, это было еще до его ухода в Боруссию. Мы очень старались, однако, если честно, то могли немногое потому, что сам игрок хотел уехать в Германию», - приводит слова румынского специалиста Sportowe Fakty.

Напоминаем, что Роберт Левандовски, который сейчас играет за мюнхенскую Баварию, открыл счет во вчерашнем матче Лиги Чемпионов против римского Лацио.

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Теги: Мирча Луческу, Шахтер, Роберт Левандовски
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.02.2021, 18:54
Оценка:  +1
гость
Да не дай Бог ему было у кротов оказаться! Хорошо, что не повелся и остался в бундесе, сейчас реально в топ-3 мировых бомберов.
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