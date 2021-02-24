Луческу: Шахтер хотел приобрести Левандовски

Лидер атак Боруссии Дортмунд мог оказаться в Украине.

Лидер атак дортмундской Боруссии мог оказаться в донецком Шахтере. О том, что украинский клуб вел переговоры по польскому форварду, рассказал экс-тренер Шахтера Мирча Луческу.

«Мы быстро поняли, что Левандовски — исключительный футболист. Хотели купить его в Шахтер потому, что чувствовали, что это может быть отличный трансфер. Конечно, это было еще до его ухода в Боруссию. Мы очень старались, однако, если честно, то могли немногое потому, что сам игрок хотел уехать в Германию», - приводит слова румынского специалиста Sportowe Fakty.

Напоминаем, что Роберт Левандовски, который сейчас играет за мюнхенскую Баварию, открыл счет во вчерашнем матче Лиги Чемпионов против римского Лацио.