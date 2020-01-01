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Русин стал игроком польской Легии

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Поляки объявили об аренде украинского форварда.
Назарий Русин
Назарий Русин
legia.com

Украинский форвард Назарий Русин официально стал футболистом варшавской Легии, сообщает официальный сайт польского клуба.

По информации источника, Русин переехал в столицу Польши на правах аренды до конца нынешнего года. Соглашение также включает в себя опцию выкупа футболиста, который принадлежит киевскому Динамо.

В Легии Русин получил игровой номер 31.

Напоминаем, что в составе Легии играет еще один арендованный футболист Динамо Артем Шабанов.

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Теги: Назарий Русин, Динамо, Легия
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