Русин стал игроком польской Легии

Поляки объявили об аренде украинского форварда.

Украинский форвард Назарий Русин официально стал футболистом варшавской Легии, сообщает официальный сайт польского клуба.

По информации источника, Русин переехал в столицу Польши на правах аренды до конца нынешнего года. Соглашение также включает в себя опцию выкупа футболиста, который принадлежит киевскому Динамо.

В Легии Русин получил игровой номер 31.

Напоминаем, что в составе Легии играет еще один арендованный футболист Динамо Артем Шабанов.