Матч сборных Украины и Бахрейна пройдет в Харькове

Также Харьков примет 24-й Конгресс УАФ.

Товарищеский матч между сборными Украины и Бахрейна пройдет в Харькове, сообщает официальный сайт Харьковской областной государственной администрации.

По информации источника, такое предложение внесла областная ассоциация футбола, а Исполком УАФ его поддержал.

Матч Украина — Бахрейн состоится 23 мая в рамках подготовки украинской сборной к чемпионату Европы 2021 года и станет первой очной встречей этих команд.

Также в Харькове 24 мая пройдет 24-й конгресс Украинской ассоциации футбола.

Напоминаем, что УАФ опубликовала список стадионов, которые соответствуют требованиям категорий, принятых ассоциацией.