Матч сборных Украины и Бахрейна пройдет в Харькове
Также Харьков примет 24-й Конгресс УАФ.
Товарищеский матч между сборными Украины и Бахрейна пройдет в Харькове, сообщает официальный сайт Харьковской областной государственной администрации.
По информации источника, такое предложение внесла областная ассоциация футбола, а Исполком УАФ его поддержал.
Матч Украина — Бахрейн состоится 23 мая в рамках подготовки украинской сборной к чемпионату Европы 2021 года и станет первой очной встречей этих команд.
Также в Харькове 24 мая пройдет 24-й конгресс Украинской ассоциации футбола.
Напоминаем, что УАФ опубликовала список стадионов, которые соответствуют требованиям категорий, принятых ассоциацией.
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