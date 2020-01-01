Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Матч сборных Украины и Бахрейна пройдет в Харькове

Комментариев: 0
Также Харьков примет 24-й Конгресс УАФ.
Сборная Украины
Сборная Украины
Getty Images

Товарищеский матч между сборными Украины и Бахрейна пройдет в Харькове, сообщает официальный сайт Харьковской областной государственной администрации.

По информации источника, такое предложение внесла областная ассоциация футбола, а Исполком УАФ его поддержал.

Матч Украина — Бахрейн состоится 23 мая в рамках подготовки украинской сборной к чемпионату Европы 2021 года и станет первой очной встречей этих команд.

Также в Харькове 24 мая пройдет 24-й конгресс Украинской ассоциации футбола.

Напоминаем, что УАФ опубликовала список стадионов, которые соответствуют требованиям категорий, принятых ассоциацией.

Поделись:
Теги: сборная Украины, Бахрейн, товарищеский матч, Харьков, УАФ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь