ФИФА не признала Днепр-1 правоопреемником Днепра

Бывшему хавбеку днепрян отказали во взыскании долгов с нового клуба.

В FIFA не признали Днепр-1 спортивным правопреемником Днепра.

Об этом сообщили на официальном сайте Днепра-1.

Отмечается, что экс-полузащитик днепрян Джаба Канкава обратился в международную федерацию с целью выплаты Днепром-1 долгов, которые остались у Днепра перед ним. Но в организации постановили, что два юридических лица не связаны между собой.

Грузинский хавбек выступал за Днепр с 2007 по 2015 годы. В 134 матчах за клуб он оформил по пять голов и результативных передач.