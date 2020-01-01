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ФИФА не признала Днепр-1 правоопреемником Днепра

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Бывшему хавбеку днепрян отказали во взыскании долгов с нового клуба.
Джаба Канкава
Джаба Канкава

В FIFA не признали Днепр-1 спортивным правопреемником Днепра.

Об этом сообщили на официальном сайте Днепра-1.

Отмечается, что экс-полузащитик днепрян Джаба Канкава обратился в международную федерацию с целью выплаты Днепром-1 долгов, которые остались у Днепра перед ним. Но в организации постановили, что два юридических лица не связаны между собой.

Грузинский хавбек выступал за Днепр с 2007 по 2015 годы. В 134 матчах за клуб он оформил по пять голов и результативных передач.

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Теги: Днепр-1, Джаба Канкава
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