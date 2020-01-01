Названо имя лучшего игрока 15-го тура УПЛ

Ореховский отличился дублем в поединке против Львова.

На прошедших выходных состоялись матчи 15-го тура чемпионата Украины.

Лучшим игроком минувшего тура стал полузащитник Колоса Павел Ореховский, который стал героем матча против Львова. 24-летний футболист оформил дубль и принес своей команде победу.

Об этом сообщается на сайте УПЛ.

На эту награду также претендовали хавбек Шахтера Марлос и голкипер Десны Евгений Паст.

Напомним, что поединок Львов - Колос стал скандальным. Главный тренер хозяев Виталий Шумский получил желтую карточку от арбитра встречи Виктора Копиевского.

Сам арбитр отрицает обвинения и планирует обратиться в суд.