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Названо имя лучшего игрока 15-го тура УПЛ

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Ореховский отличился дублем в поединке против Львова.
Павел Ореховский
Павел Ореховский
ФК Колос

На прошедших выходных состоялись матчи 15-го тура чемпионата Украины.

Лучшим игроком минувшего тура стал полузащитник Колоса Павел Ореховский, который стал героем матча против Львова. 24-летний футболист оформил дубль и принес своей команде победу.

Об этом сообщается на сайте УПЛ.

На эту награду также претендовали хавбек Шахтера Марлос и голкипер Десны Евгений Паст.

Напомним, что поединок Львов - Колос стал скандальным. Главный тренер хозяев Виталий Шумский получил желтую карточку от арбитра встречи Виктора Копиевского. 

Сам арбитр отрицает обвинения и планирует обратиться в суд.

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Теги: Павел Ореховский, Колос, УПЛ
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