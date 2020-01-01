Названо имя лучшего игрока 15-го тура УПЛ
Ореховский отличился дублем в поединке против Львова.
На прошедших выходных состоялись матчи 15-го тура чемпионата Украины.
Лучшим игроком минувшего тура стал полузащитник Колоса Павел Ореховский, который стал героем матча против Львова. 24-летний футболист оформил дубль и принес своей команде победу.
Об этом сообщается на сайте УПЛ.
На эту награду также претендовали хавбек Шахтера Марлос и голкипер Десны Евгений Паст.
Напомним, что поединок Львов - Колос стал скандальным. Главный тренер хозяев Виталий Шумский получил желтую карточку от арбитра встречи Виктора Копиевского.
Сам арбитр отрицает обвинения и планирует обратиться в суд.
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