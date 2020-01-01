УАФ представила список стадионов, которые соответствуют критериям категорий ассоциации

Проведение любых матчей доступно на 7-ми украинских аренах.

Исполком УАФ утвердил список стадионов, соответствующих структурным критериям категорий ассоциации, об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

Распределение проводилось в соответствии со структурными критериями категорий УАФ в соответствии с положением о категории регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу.

Список стадионов, которые соответствуют структурным критериям категорий УАФ:

4-я категория (все матчи)

Арена Львов (Львов)

Ворскла им. Бутовского (Полтава)

Арена Днепр (Днепр)

НСК Олимпийский (Киев)

Металлист (Харьков)

Славутич-Арена (Запорожье)

Черноморец (Одесса)

3-я категория (УПЛ, финал Кубка, Суперкубок)

Авангард (Луцк)

Авангард (Ужгород)

Динамо им. Лобановского (Киев)

Звезда (Кропивницкий)

Колос (Ковалевка, Киевская обл.)

Метеор (Днепр)

Ника (Александрия)

Оболонь-Арена (Киев)

Стадион им. Бойко (Мариуполь)

Тернопольский городской стадион (Тернополь)

Украина (Львов)

Центральный городской стадион (Николаев)

Центральный стадион (Черкассы)

ОУСЦ Чернигов (Чернигов)

2-я категория (первая лига, Кубок Украины до 1/4-й)

Авангард (Краматорск, Донецкая обл.), Блюминг (Краматорск, Донецкая обл.), Буковина (Черновцы), Ингулец (Петрово, Кировоградская обл.), Колос (Млинов, Ровненская обл.), Кремень-Арена им. Бабаева (Кременчуг, Полтавская обл.), Левый берег (Киев), Минай-Арена (Минай, Закарпатская обл.).

Нефтяник (Ахтырка, Сумская обл.), НТК им. Банникова (Киев), Парк Победы (Николаев) Подолье (Хмельницкий), Рух (Ивано-Франковск), Скиф (Львов), Солнечный (Харьков), Юбилейный (Сумы), Юность (Волочиск, Хмельницкая обл.), Юность (Горишние Плавни, Полтавская обл.), Юность (Чернигов).

1-я категория (вторая лига, U-21, U-19, Кубок до 1/8-й)

Азовец (Мариуполь), Авангард (Змиев, Харьковская обл.), Альянс-Арена (Байрак, Сумская обл.), Виктория (Николаевка, Сумская обл.), Ворскла-Смена (Нижние Млыны, Полтавская обл.), Головковский (Головковка, Кировоградская обл.), Динамо (Харьков), Диназ (Демидов, Киевская обл.), Электрометаллург (Никополь), Энергетик (Бурштын), Энергетик (Добротвор, Львовская обл.), Энергия (Новая Каховка), Затис (Горностаевка, Херсонская обл.), Западный (Мариуполь), Локомотив (Полтава).

Заря (Белозерье, Черкасская обл.), Иван (Одесса), Изотоп (Вараш, Ровненская обл.), Княжа-Арена (Счастливое, Киевская обл.), Колос (Березно, Ровненская обл.), Колос (Борисполь, Киевская обл.), Колос (Дунаевцы, Хмельницкая обл.), Колос (Чкалово, Днепропетровская обл.), Локомотив (Рава-Русская, Львовская обл.), Лтава (Полтава), Мальва (Черновцы), Марьяновский (Марьяновка, Херсонская обл.), Машиностроитель (Карловка, Полтавская обл.), Стадион им. Тропанца (Заря, Одесская обл.)

Медик (Моршин, Львовская обл.), Новая Бавария (Харьков), Олимп (Александрия), Олимпийский (Каховка, Херсонская обл.), Олимпийские резервы (Днепр), Подшипник (Луцк), поля №6 и №7 УТБ Конча-Заспа (Киев), Сокол (Львов), Сокол (Стрый, Львовская обл.), Спартак (Одесса), Спартак-Арена (Житомир), стадион им. Маркевича (Винники, Львовская обл.), стадион им. Куца (Тростянец, Сумская обл.), стадион им. Мельника (Обухов, Киевская обл.), стадион им. Поворознюка (Владимировка, Кировоградская обл.), стадион Львовской ДЮСШОР 4 (Львов), Кристалл (Херсон).

Стадион УТБ Мариуполь (Мариуполь), стадион УТБ Металлист (Высокое, Харьковская обл.), стадион УТБ Металлург (Запорожье), Люстдорф (Одесса), Темп (Киев), Торпедо (Запорожье), Трудовые резервы (Белая Церковь, Киевская обл.), Хет-Трик Арена (Ивано-Франковск), Химик (Винница), Центральный городской стадион (Винница), Центральный городской стадион (Ирпень, Киевская обл.), Центральній городской стадион (верхнее поле) (Николаев).

Центральный городской стадион Спартак (Коростень, Житомирская обл.), Центральный стадион (Умань, Черкасская обл.), Центральный стадион (Калиновка, Киевская обл.), Центральный стадион им. Бруквенко (Макаров, Киевская обл.), Чернигов-Арена (Чернигов), Шахта Октябрьская (Кривой Рог), Юбилейный (Буча, Киевская обл.), манеж Ильичевец (Мариуполь), манеж УТБ Днепр (Днепр), манеж УТБ Конча-Заспа (Киев).