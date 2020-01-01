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Новичок Зари: Хочу достичь здесь максимального результата

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Шахаб Захеди хочет показать все свои лучшие качества.
Шахаб Захеди
Шахаб Захеди
ФК Заря

Нападающий “Зари“ Шахаб Захеди рад своему переходу в луганский клуб.

Об этом он рассказал в интервью передаче “Футбольный формат“.

“Когда я пришел сюда, то понимал, что “Заря“ – одна из лучших команд. Я уже не первый день в Украине, хотел играть в таком серьезном клубе. Счастлив играть здесь в хорошем клубе с хорошими игроками и персоналом.

Моя адаптация пройдет очень быстро. Я покажу все свои лучшие качества. Хочу достичь с “Зарей“ максимального результата – выиграть чемпионат и Кубок Украины. У меня было несколько друзей в “Заре“, меня тепло приняли, это очень приятно. Украина, ожидай нового чемпиона“, – сказал Шахаб.

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Теги: Заря, УПЛ, Шахаб Захеди
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