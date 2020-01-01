УАФ займется проверкой игроков, выступавших за команду из "ЛНР"

Организация открыла следствие в отношении украинских футболистов.

Комитет по этике и честной игре УАФ проведет расследование в отношении футболистов, которые играли за команду из чемпионата так называемой “ЛНР“ Восток-уголь.

Соответствующий запрос в организацию направила Служба безопасности Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

Как выяснила СБУ, в начале декабря команда Восток-уголь принимала участие в турнире “Лига братских народов-2020“, который прошел в Абхазии.

В соревнованиях участвовали 17 футболистов, зарегистрированных в Украине: Сергей Асьмаев, Марко Белавин, Сергей Жарий, Андрей Ткачев, Владислав Рябчинский, Александр Варванин, Александр Майборода, Роман Коновалов, Алексей Яковленко, Алексей Еремин, Сергей Циндрик, Иван Рудницкий, Вячеслав Бебенин, Сергей Дрыга, Евгений Наумов, Михаил Захаров и Иван Зубахин.

УАФ подозревает этих игроков в нанесении вреда имиджу украинского футбола и требует от них письменных объяснений.