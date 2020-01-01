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Президент Ингульца: Если Селезнев и Милевский играют в футбол, то я - испанский летчик

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Поворознюк высказался об опытных украинских форвардах.
Александр Поворознюк
Александр Поворознюк
ФК Ингулец

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк никогда не принял бы нападающих Евгения Селезнева и Артема Милевского в свой клуб.

Об этом он заявил в интервью FootBoom.

"Такие игроки, как Селезнев и Милевский никогда не будут в Ингульце! У нас совсем другая философия, другое отношение к футболу. Если бы это был Лысенко из Колоса, это другой вопрос. Посмотрите, как он в свои годы относится к футболу! Ему 32, а он бежит до последней минуты, бьется на поле, рубится. Таких игроков немного, которые в таком возрасте относятся к футболу профессионально. Вот если бы к нам пришел Лысенко, я бы его взял.

Селезнева и Милевского надо забывать. Есть молодые и перспективные ребята, о которых нужно говорить. Пиар с того, что Колос пригласил Селезнева? Все придерживались спортивного режима, а затем полкомады начало бухать. Так разве это пиар?

Ингулец на слуху из-за того, что он не платит арбитрам, честно выходит на каждую игру, бьется на поле. Нас знают, как народный клуб. Вот это, я понимаю, пиар! Фишка не в том, чтобы приглашать в команду Селезнева или Милевского. Лучший пиар - выходить на поле, делать головой подкаты, рубиться и умирать! Если Селезнев и Милевский играют в футбол, то я - испанский летчик!

Пока я президент, этих игроков в Ингульце не будет никогда. Даже если бы нам давали даром", - сказал Поворознюк.

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Теги: Александр Поворознюк, Евгений Селезнев, Артем Милевский, футбол
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