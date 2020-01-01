Олимпик на домашнем поле уступил Днепру-1

Подопечные Йовичевича взяли уверенный реванш.

Днепр-1 добыл выездную победу над Олимпиком со счетом 0:2 в матче 15-го тура чемпионата Украины.

В первом тайме команды голов не забивали.

В начале второго тайма защитник олимпийцев Иссиар Драме срезал мяч в свои ворота, а в концовке матча отметился Сергей Булеца.

Днепр-1 набрал 14 очков и поднялась на 10-е место, тогда как Олимпик с 17 баллами на две позиции выше.

Олимпик — Днепр-1 0:2

Голы: Драме, 50 (авт.), Булеца, 88



Олимпик: Чекотун — Пасич, Драме, Снурницын, Зотько — Альваренга, Хамелюк (Завийский, 61), Бабенко, Политыло, Тейшейра (Бенито, 60) — Каргбо-младший.



Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Булеца, 71), Игнатенко, Пихаленок (Ди Франко, 76), Чуже (Цуриков, 76) — Когут — Довбик (Хобленко, 89).



Предупреждения: Политыло, Зотько, Пасич, Бенито — Игнатенко.