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Цитаишвили хочет выступать за сборную Грузии - источник

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Автор победного мяча Украины в финале ЧМ U-20 близок к смене гражданства.
Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили, который на правах аренды выступает за Ворсклу, решил получить грузинское спортивное гражданство.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в своем шоу Цыганик LIVE.

Хавбек планирует выступать за сборную Грузии. 

По информации источника, это связано с семейными обстоятельствами. Несколько месяцев назад у футболиста умер дедушка. Когда динамовец приехал на похороны дедушки, родственники ему сказали, что желанием дедушки было, чтобы Цитаишвили выступал за сборную Грузии.

Отметим, что Цитаишвили – чемпион мира в составе сборной Украины U-20, выступал за молодежную сборную Украины. 

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Теги: Георгий Цитаишвили, Динамо Киев, Сборная Украины по футболу
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