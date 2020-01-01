Цитаишвили хочет выступать за сборную Грузии - источник

Автор победного мяча Украины в финале ЧМ U-20 близок к смене гражданства.

Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили, который на правах аренды выступает за Ворсклу, решил получить грузинское спортивное гражданство.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в своем шоу Цыганик LIVE.

Хавбек планирует выступать за сборную Грузии.

По информации источника, это связано с семейными обстоятельствами. Несколько месяцев назад у футболиста умер дедушка. Когда динамовец приехал на похороны дедушки, родственники ему сказали, что желанием дедушки было, чтобы Цитаишвили выступал за сборную Грузии.

Отметим, что Цитаишвили – чемпион мира в составе сборной Украины U-20, выступал за молодежную сборную Украины.