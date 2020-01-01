Запорожский Металлург усилил линию нападения
Клуб подписал бывшего игрока Александрии.
ГФК Металлург, выступающий во Второй Лиге, подписал контракт с нападающим Евгением Верхоланцевым.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Подробности соглашения не разглашаются.
Отметим, что Верхоланцев выступал за молодежные команды Зари и Динамо. За киевлян форвард играл в Премьер-лиге U-19.
Позже Верхоланцев выступал за Александрию, где также получал игровую практику в команде U-19. За основную команду Горожан нападающий сыграл в двух матчах Кубка Украины.
ГФК Металлург занимает третье место в группе Б Второй Лиги. Запорожская команда возобновит сезон матчем против Реал Фармы.
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