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Запорожский Металлург усилил линию нападения

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Клуб подписал бывшего игрока Александрии.
Евгений Верхоланцев
Евгений Верхоланцев
ГФК Металлург

ГФК Металлург, выступающий во Второй Лиге, подписал контракт с нападающим Евгением Верхоланцевым.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Подробности соглашения не разглашаются.

Отметим, что Верхоланцев выступал за молодежные команды Зари и Динамо. За киевлян форвард играл в Премьер-лиге U-19.

Позже Верхоланцев выступал за Александрию, где также получал игровую практику в команде U-19. За основную команду Горожан нападающий сыграл в двух матчах Кубка Украины.

ГФК Металлург занимает третье место в группе Б Второй Лиги. Запорожская команда возобновит сезон матчем против Реал Фармы.

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Теги: Евгений Верхоланцев, Металлург
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