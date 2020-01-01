Луческу: Шабанов хотел играть как можно больше

Наставник Динамо объяснил переход 28-летнего защитника в Экстраклассу.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу не желал отпускать защитника Артема Шабанова в аренду Легии. Но футболист заявил, что ему не хватает игровой практики.

Об этом наставник столичного клуба рассказал в интервью Sportowe Fakty.

“Шабанов – хороший защитник. Он владеет навыком начала атаки, умеет играть головой, у него большой опыт. Сыграл много хороших матчей, как например, в Лиге чемпионов против «Барселоны». Признаться честно, я не хотел его отпускать, но он очень сильно хотел перейти в «Легию».

Хочу снова отметить: дело не в том, что его не хотели видеть в Киеве. Но его уход в каком-то смысле подходит под нынешнюю философию Динамо. Она заключается в омоложении состава, в том числе и на позиции Шабанова.

Динамо сейчас прилагает много усилий, чтобы развивать воспитанников академии. Я мог бы долго перечислять игроков из школы клуба, которые стали футболистами первой команды. А Шабанов хотел играть как можно больше. Это было одной из главных причин, почему он настаивал на переходе в Легию“, - поведал Луческу.