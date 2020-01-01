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В Кабмине ждут реакции Павелко на языковой скандал в матче Львов – Колос

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Главе УАФ выделили две недели для официального заявления.
Виталий Шумский
Виталий Шумский
ФК Львов

Языковой омбудсмен Тарас Кремень направил письмо председателю Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко по языковому инциденту, который произошел во время футбольного матча 15-го тура УПЛ Львов - Колос между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча: Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевской. 

В письме Уполномоченный по защите государственного языка просит в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК Львов из-за возможного признака языковой дискриминации.

"Еще 20 ноября прошлого года в адрес Украинской ассоциации футбола мной было направлено письмо с просьбой принять дополнительные организационных, информационных и других мероприятий по обеспечению выполнения Украинской ассоциацией футбола требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", относительно обязательного применения государственного языка в своей деятельности и довести до сведения членов Ассоциации рекомендации Уполномоченного по защите государственного языка по нормам Закона, касающиеся применения государственного языка в деятельности спортивных федераций. 

Однако, из открытых источников стало известно об инциденте, который произошел в матче 15-го тура УПЛ Львов - Колос между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча: Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевской, в действиях которых могут быть признаки нарушение норм Закона", – отметил чиновник.

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Теги: Львов, Колос, Андрей Павелко, Виталий Шумский
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