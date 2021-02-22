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Лидер Десны жестко "прошелся" по фанатам Динамо

Комментариев: 1
Полузащитник Десны прокомментировал поведение фанатов на трибунах в матче его команды против Динамо.
Андрей Тотовицкий
Андрей Тотовицкий
ФК Десна

В рамках пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна в концовке номинально домашнего поединка на стадионе Динамо им. В. Лобановского упустила победу над киевским Динамо (1:1).

Однако, помимо напряженного противостояния на футбольном поле, игра сопровождалась неприятными инцидентами, связанными с фанатами на трибунах, куда был открыт ход впервые за долгое время карантина. Главному арбитру встречи, Игорю Пасхалу из Херсона, несколько раз приходилось останавливать игру, спасая тем самым своих коллег от бомбардировки снежками, которые устроили любители футбола на трибунах.

Полузащитник "северян" Андрей Тотовицкий не остался в стороне от произошедшего, высказав свою позицию по данному инциденту в послематчевом интервью телеканалу Футбол.

"Это характеризирует людей. Как можно бросать ледышки в судей? Они же люди, как и футболисты.

Если уважаете футбол... Такое долгое время играли без зрителей, все соскучились, и прийти просто снежками бросать. Это неуважение к футболистам и судьям", — гневно высказался футболист черниговского клуба.

В следующем туре черниговская Десна будет принимать петровский Ингулец.

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Теги: Андрей Тотовицкий, Десна, УПЛ, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  22.02.2021, 15:05
Оценка:  -1
гость
У Дырки все фаны такие - быдлюки с близлежащих сёл )))
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