Динамо хочет подписать форварда из экзотической страны

Аарон Бупендза может перебраться в украинский клуб.

Киевское Динамо вновь попытается приобрести нападающего турецкого клуба Хатайспора Аарона Бупендзу, об этом сообщает Beyaz Gundem.

По информации источника, стороны в ближайшее время проведут повторные переговоры. Наставник турков Омер Эрдоган настаивает на обмене Бупендзы на Жерсона Родригеса.

Отмечается, что Динамо заинтересовано в нападающем, ведь видят в нем игрока, который усилит линию атаки. "Бело-синие" хотят подписать Бупендзу до конца зимнего трансферного окна, которое закроется второго марта.

В текущем сезоне габонский нападающий провел 25 матчей, в которых забил 18 голов.