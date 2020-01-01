Динамо хочет подписать форварда из экзотической страны
Аарон Бупендза может перебраться в украинский клуб.
Киевское Динамо вновь попытается приобрести нападающего турецкого клуба Хатайспора Аарона Бупендзу, об этом сообщает Beyaz Gundem.
По информации источника, стороны в ближайшее время проведут повторные переговоры. Наставник турков Омер Эрдоган настаивает на обмене Бупендзы на Жерсона Родригеса.
Отмечается, что Динамо заинтересовано в нападающем, ведь видят в нем игрока, который усилит линию атаки. "Бело-синие" хотят подписать Бупендзу до конца зимнего трансферного окна, которое закроется второго марта.
В текущем сезоне габонский нападающий провел 25 матчей, в которых забил 18 голов.
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