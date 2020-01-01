Клуб из Первой лиги ищет нападающего по объявлению
Кремень готов подписать полноценный контракт с игроком.
Кремень из Кременчуга огласил о поиске нападающего. Объявление об этом клуб разместил на официальном сайте, а также на своих страницах в социальных сетях.
Для клубов Премьер-лиги Кремень готов предоставить свою команду для наигрывания игроков и гарантирует место на поле.
"Оглашаем поиск нападающего в футбольный клуб Кремень. Рассматриваем варианты как подписания полноценного контракта так и вариант аренды. Для игроков Премьер-Лиги предоставляем площадку для наигрывания игроков и гарантированное место на поле.
Желаешь присоединиться к нашей команде - присылай резюме на электронный адрес fkkremen@gmail.com з пометкой "нападающий", - говорится в сообщении клуба.
Отметим, что Кремень занимает 11-е место в таблице Первой лиги.
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