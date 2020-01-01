Шевченко не включили в список участников слушания по делу о судьбе матча Швейцария - Украина

Андрей Шевченко не смог принять участие в слушании CAS.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прибыл в Киев на прошлой неделе. Главной целью его приезда было участие в слушании по делу о матче Швейцария - Украина, которое рассматривал Спортивный арбитражный суд (CAS).

Однако, по информации передачи Великий футбол, тренера сборной не включили в список участников процесса.

Причиной такого решения называют желание избежать "попадания наставника национальной команды под перекрестный огонь в процессе слушаний".

Сообщается, что Шевченко активно поддержал переговоры в качестве третьего лица и проводил консультации с участниками процесса. Также отмечается, что в этом деле Швейцарию представляет только один человек, а Украину - экспертная группа из нескольких специалистов.

Ожидается, что итоговое решение по делу о матче Швейцария - Украина будет принято в середине марта.

Напомним, что Украина должна была провести матч Лиги наций в гостях у Швейцарии. Однако местный санитарный врач, после обнаружения коронавируса у троих игроков украинской команды, отправил всю команду на карантин, а матч отменили. УЕФА присвоил Украине техническое поражение, после чего УАФ обратилась с апелляцией в суд Лозанны.

Украинская сторона настаивает на том, чтобы матч со Швейцарией был сыгран и его судьба решилась на поле.