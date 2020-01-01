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Забарный: Сложно играть по такому полю

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Защитник Динамо прокомментировал матч против черниговской Десны.
Илья Забарный
Илья Забарный
Getty Images

Защитник киевского Динамо Илья Забарный прокомментировал матч своей команды против черниговской Десны, который завершился вничью со счетом 1:1.

Забарный признает свою вину в пропущенном голе, который в ворота киевлян забил Филипп Будковский.

«Сложно было играть по такому полю, комбинировать. Пропустили гол — моя вина, я не удержал игрока. Это бывает — с опытом все приходит. Проанализируем и будем дальше готовиться», - сказал футболист в официальному телеканалу Динамо.

Также Забарный сказал о том, что рад снова видеть болельщиков на трибунах стадиона. По словам защитника с ними футбол оживает.

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Теги: Динамо, Илья Забарный, Десна
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