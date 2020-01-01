Рябоконь: Мы достаточно хорошо двигались, проделали много беговой работы

Тренер Десны прокомментировал матч против киевского Динамо.

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь прокомментировал ничью своей команды против киевского Динамо.

По мнению Рябоконя, его команда показала высокий уровень физической готовности, который не уступает Динамо.

«Мы достаточно хорошо двигались, проделали большой объем беговой работы. Я бы сказал, что мы хорошо готовы физически и не уступали динамовцам в атлетическом плане. В целом игрой и результатом можем быть довольны. Как иначе, ведь это ничья против «Динамо» на их стадионе», - приводит слова тренера Десны официальный сайт Динамо.

Также Рябоконь назвал очень важным то, что болельщикам вновь разрешили смотреть матч с трибун стадиона.