Луческу: Должны были выиграть с разницей в два или более мяча

Мирча Луческу считает, что Динамо должно было обыгрывать Десну.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал матч своей команды против черниговской Десны, который завершился вничью 1:1.

По мнению Луческу, столичный клуб должен был выигрывать эту игру с крупным счетом.

«Команда играла хорошо. Результат не показывает того, что происходило на поле. Должны были выиграть с разницей не в один, а два и более мячей», - приводит слова румынского специалиста официальный сайт Динамо.

Также Луческу отметил, что физически мощные футболисты Десны в сегодняшней игре часто нарушали правила.