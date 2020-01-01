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Луческу: Должны были выиграть с разницей в два или более мяча

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Мирча Луческу считает, что Динамо должно было обыгрывать Десну.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал матч своей команды против черниговской Десны, который завершился вничью 1:1.

По мнению Луческу, столичный клуб должен был выигрывать эту игру с крупным счетом.

«Команда играла хорошо. Результат не показывает того, что происходило на поле. Должны были выиграть с разницей не в один, а два и более мячей», - приводит слова румынского специалиста официальный сайт Динамо.

Также Луческу отметил, что физически мощные футболисты Десны в сегодняшней игре часто нарушали правила.

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Теги: Динамо, Десна, Мирча Луческу
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