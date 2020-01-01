Десна дома отобрала очки у Динамо

Киевляне спаслись благодаря пенальти в компенсированное время.

Черниговская Десна сыграла вничью домашний матч 15-го тура чемпионата Украины против киевского Динамо.

Матч не был насыщен опасными моментами и первый тайм завершился нулевой ничьей. А в начале второго тайма хозяева смогли открыть счет. Владислав Калитвинцев навесом нашел Филипа Будковского, который головой не оставил шансов вратарю Динамо Георгию Бущану.

На последних минутах матч был остановлен из-за того, что зрители на трибунах начали забрасывать поле снежками. Но уже через минуту игра возобновилась и только что вышедший на замену Денис Безбородько оставил Десну в меньшинстве, получив две желтые карточки за три минуты. Обе — за фолы на Виталии Миколенко.

А уже в компенсированное время в штрафной площадке Десны мяч попал в руку Андрею Гитченко и, после просмотра VAR, арбитр Игорь Пасхал назначил пенальти, который реализовал Виктор Цыганков.

Динамо после этой ничьей сохранило лидерство в чемпионате Украины с отрывом от Шахтера в одно очко. А Десна опустилась на четвертую позицию.

Десна - Динамо - 1:1

Голы: Будковский, 53 - Цыганков, 90 (пенальти)

Десна: Паст, Полегенько, Тамм, Имереков, Мостовой, Ермаков, Арвеладзе (Гитченко, 69), Тотовицкий, Гуцуляк (Безбородько, 83), Калітвінцев (Картушов, 82) , Будковский (Чепурненко, 90).

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 65), Цыганков, Миколенко, Караваев, Родригес, Забарный, Буяльский, Беседин (Супряга, 86), Кендзера.

Предупреждения: Ермаков, Имереков, Арвеладзе, Безбородько - Беседин, Родригеш, Цыганков, Миколенко

Удаление: Безбородько, 87