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Шахтер одержал домашнюю победу над Рухом

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Донецкий клуб делит первое место в турнирной таблице с киевским Динамо.
Шахтер - Рух
Шахтер - Рух
twitter.com/fcshakhtar

Донецкий Шахтер одержал домашнюю победу над Рухом из Львова в 15-м туре чемпионата Украины.

Уже на 10-й минуте хозяева открыли счет — Тете, получив мяч от Марлоса, вышел один на один с вратарем Руха Александром Бандурой, обошел его и отправил мяч в пустые ворота.

Игра шла довольно спокойно, опасных моментов было немного. В середине второго тайма Роман Карасюк в свой штрафной придержал Витао за футболку и Шахтер получил право пробить пенальти, который без проблем реализовал Майкон.

А в компенсированное время Рух остался в меньшинстве — за жесткое столкновение с Виктором Корниенко красную карточку получил Бандура. А поскольку замен у гостей уже не было, в ворота встал защитник Давид Зец.

После этой победы Шахтер делит первое-второе место в турнирной таблице с киевским Динамо, а Рух делит 13-14-ю позицию з закарпатским Минаем.

Шахтер - Рух - 2:0

Голы: Тете, 9, Майкон, 60 (пенальти).

Шахтер: Трубин - Корниенко, Витао, Матвиенко, Додо - Алан Патрик (Маркос Антонио, 70), Тете (Соломон, 70), Степаненко (Майкон, 46), Марлос, Коноплянка (Тайсон, 70) - Мораес (Фернандо, 77).

Рух: Бандура - Мысык, Белый, Зец, Гагун - Бойчук (Русин, 66), Карасюк (Варфоломеев, 89), Притула, Федорчук (Кухарук, 89), Климчук (Лях, 66) - Кухаревич (Кондаков, 61).

Предупреждения: Витао, Додо, Алан Патрик - Кухаревич, Притула, Карасюк, Варфоломеев.

Удаление: Бандура.

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