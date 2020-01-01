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Ворскла сыграла вничью с Ингульцом

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Обе команды забили с пенальти.
Ингулец - Ворскла
Ингулец - Ворскла
vorskla.com.ua

Полтавская Ворскла в гостях сыграла вничью с Ингульцом из Петрово матч 15-го тура чемпионата Украины.

В середине первого тайма Александр Скляр в своей штрафной наступил на ногу Нике Сичинаве, а Младен Бартулович пробил низом точно, хотя вратарь Ворсклы Дмитрий Ризнык направление удара угадал.

Полтавчане создали два момента в первом тайме, однако сравнять смогли в начале второй половины игры. Владимир Чеснаков после подачи со штрафного скинул мяч на Руслана Степанюка, который не оставил шансов вратарю Ингульца Артему Малышу.

Однако вскоре хозяева снова вышли вперед — Сичинава точным ударом в нижний угол завершил контратаку Ингульца.

Второй раз сравнять Ворскла смогла только с пенальти. Степанюк упал в штрафной хозяев после подачи углового и арбитр Дмитрий Бондаренко указал на 11-метровую отметку, а Владислав Кулач пробил точно.

После этой ничьей Ворскла делит 5-7-е место с Александрией и ковалевским Колосом, отставая на одно очко от зоны выхода в еврокубки. Ингулец поднялся на 10-ю позицию.

Ингулец - Ворскла - 2:2

Голы: Бартулович, 22 (пенальти), Сичинава, 62 - Степанюк, 48, Кулач, 76 (пенальти).

Ингулец: Малыш - Квасный, Кучеренко, Ковалев, Балан - Козак (Синегуб, 88), Шишка, Запорожец (Сейтхалилов, 90+4), Бартулович, Коваленко (Щедрый, 65) - Сичинава.

Ворскла: Ризнык - Чеснаков, Яворский, Пердута - Цитаишвили (Челядин, 58), Пуцлин, Скляр, Кане, Степанюк (Де Нойер, 80), Тилль (Кравчук, 69) - Кулач.

Предупреждения: Сичинава, Кучеренко, Малыш, Балан - Челядин, Яворский, Пуцлин.

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Теги: УПЛ, Ингулец, Ворскла
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