Металлист 1925 подписал нового защитника

Последним клубом Ткачука был Шахтер из Караганды.

Защитник Евгений Ткачук продолжит карьеру в Металлисте 1925. Детали соглашения неизвестны.

Об этом сообщает FootBoom.com.

Последним клубом 29-летнего Ткачука был Шахтер из Караганды, в составе которого он сыграл 61 матч и забил четыре гола.

Ранее Ткачук выступал за Шахтер-3, Ворсклу, Зарю, каменскую Сталь и казахстанский Иртыш.

Зимой Металлист 1925 подписал защитника Артура Западню, полузащитника Юрия Батюшина, а также нападающих Виталия Пономаря и Валерия Блажко.