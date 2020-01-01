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Металлист 1925 подписал нового защитника

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Последним клубом Ткачука был Шахтер из Караганды.
Металлист 1925 подписал нового защитника
ФК Иртыш

Защитник Евгений Ткачук продолжит карьеру в Металлисте 1925. Детали соглашения неизвестны.

Об этом сообщает FootBoom.com.

Последним клубом 29-летнего Ткачука был Шахтер из Караганды, в составе которого он сыграл 61 матч и забил четыре гола.

Ранее Ткачук выступал за Шахтер-3, Ворсклу, Зарю, каменскую Сталь и казахстанский Иртыш.

Зимой Металлист 1925 подписал защитника Артура Западню, полузащитника Юрия Батюшина, а также нападающих Виталия Пономаря и Валерия Блажко.

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Теги: Металлист 1925, Евгений Ткачук
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