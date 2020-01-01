Металлист 1925 подписал нового защитника
Последним клубом Ткачука был Шахтер из Караганды.
Защитник Евгений Ткачук продолжит карьеру в Металлисте 1925. Детали соглашения неизвестны.
Об этом сообщает FootBoom.com.
Последним клубом 29-летнего Ткачука был Шахтер из Караганды, в составе которого он сыграл 61 матч и забил четыре гола.
Ранее Ткачук выступал за Шахтер-3, Ворсклу, Зарю, каменскую Сталь и казахстанский Иртыш.
Зимой Металлист 1925 подписал защитника Артура Западню, полузащитника Юрия Батюшина, а также нападающих Виталия Пономаря и Валерия Блажко.
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