Тренеру Львова вручили желтую карточку за украинский язык

Виталий Шумский ждет объяснений арбитра.

В матче 15 тура чемпионата Украины Львов - Колос (0:2) главный тренер хозяев Виталий Шумский получил желтую карточку от арбитра встречи Виктора Копиевского (Кропивницкий).

Шумский во время диалога с резервным судьей Николаем Кривоносом попросил арбитра отвечать ему на украинском языке, а не на русском. Такая просьба разозлила рефери, он сообщил об этом главному арбитру встречи Виктору Копиевскому, который сразу прибежал к скамейке запасных Львова и продемонстрировал тренеру желтый свет.

Об этом тренер львовской команды рассказал в программе Тур ONLINE.

"Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что желтая карточка. Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр объяснил всей Украине, за что он попросил главного арбитра дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть.

Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: "Почему вы разговариваете со мной на русском языке?". Он по рации передал главному судье, чтобы мне дали желтую карточку.

Я спрашиваю у главного судьи: "За что мне желтая карточка?". Он мне не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть", - поведал он.