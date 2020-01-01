Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренеру Львова вручили желтую карточку за украинский язык

Комментариев: 0
Виталий Шумский ждет объяснений арбитра.
Виталий Шумский
Виталий Шумский
ФК Львов

В матче 15 тура чемпионата Украины Львов - Колос (0:2) главный тренер хозяев Виталий Шумский получил желтую карточку от арбитра встречи Виктора Копиевского (Кропивницкий).

Шумский во время диалога с резервным судьей Николаем Кривоносом попросил арбитра отвечать ему на украинском языке, а не на русском. Такая просьба разозлила рефери, он сообщил об этом главному арбитру встречи Виктору Копиевскому, который сразу прибежал к скамейке запасных Львова и продемонстрировал тренеру желтый свет.

Об этом тренер львовской команды рассказал в программе Тур ONLINE.

"Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что желтая карточка. Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр объяснил всей Украине, за что он попросил главного арбитра дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть.

Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: "Почему вы разговариваете со мной на русском языке?". Он по рации передал главному судье, чтобы мне дали желтую карточку.

Я спрашиваю у главного судьи: "За что мне желтая карточка?". Он мне не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть", - поведал он.

Поделись:
Теги: Виталий Шумский, Львов, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь