Колос выиграл у ФК Львов

Ковалевцы продолжают борьбу за место в зоне выхода в еврокубки.

Ковалевский Колос со счетом 2:0 обыграл в гостях ФК Львов в матче 15-го тура чемпионата Украины.

Открыли счет гости на 33-й минуте — Павел Ориховский забил, а результативную передачу в свою статистику занес Андрей Богданов. А за 15 минут до конца матча Ориховский оформил дубль, реализовав пенальти.

В компенсированное время Львов мог отыграть один гол, когда в ворота Колоса был назначен пенальти. Однако Ренан забить з 11-метровой отметки не смог.

После этой победы Колос делит с Александрией 5-6-е место и отстает от зоны выхода в еврокубки на одно очко. ФК Львов продолжает борьбу за сохранение места в элите и находится на 12-м месте в двух очках от зоны понижения в классе.

ФК Львов - Колос - 0:2

Голы: Ориховский, 33, Ориховский, 74 (пенальти).

ФК Львов: Костик - Грисьо, Махмутович, Миуби (Романчук, 83), Ременяк - Ньярко (Семенив, 29 (Ныч, 46)), Рафаэл, Алваро (Захаркив, 77), Брикнер (Чирьяк, 46), Шина - Ренан.

Колос: Волынец - Черноморец, Гавриш, Новак, Кравченко - Антюх (Данфа, 85), Задоя, Ориховский (Костышин, 75), Богданов (Милько, 78), Чурко (Ильин, 75) - Лысенко.

Предупреждения: Алваро, Махмутович, Ныч, Грисьо - Чурко, Ильин, Лысенко.