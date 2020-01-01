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Александрия крупно обыграла Минай в матче чемпионата Украины

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Александрия вплотную приблизилась к зоне выхода в еврокубки.
Александрия - Минай
Александрия - Минай
fco.com.ua

Александрия крупно обыграла закарпатский Минай в домашнем матче 15-го тура чемпионата Украины.

Хозяева нанесли по воротам закарпатцев ровно три удара и все три стали результативными. В конце первого тайма Валерий Лучкевич  в касание замкнул прострел Кирилла Ковальца с углового на ближнюю штангу.  

В начале второго тайма александрийцам удалась вторая результативная атака. После нескольких рикошетов Валерий Бондаренко оказался в центре штрафной площадки один на один с вратарем Миная Антоном Каниболоцким и без проблем его переиграл.

А спустя шесть минут Каниболоцкий ошибся при вводе мяча в игру — Роман Вантух перехватил мяч и перебросил вратаря.

Александрия после этой победы поднялась на пятое место и отстает от зоны выхода в еврокубки на одно очко. А Минай опустился на последнюю, 14-ю позицию.

Александрия - Минай - 3:0

Голы: Лучкевич, 40, Бондаренко, 51, Вантух, 57.

Александрия: Билык - Мирошниченко, Дубра (Бабогло, 56), Бондаренко, Пашаев (Стецьков, 83) - Вантух, Банада (Калюжный, 83), Гречишкин, Ковалец (Новиков, 83), Лучкевич - Шастал (Устименко, 68).

Минай: Каниболоцкий - Маембе, Малепе, Карась, Матич, Ковтун (Кожанов, 66) - Снижко (Хахлев, 85), Одуэньи (Ахмедзаде, 66), Ткачук (Петрусенко, 66), Нуриев - Шиндер (Шпак, 85).

Предупреждения: Пашаев - Ткачук.

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Теги: УПЛ, Александрия, Минай
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