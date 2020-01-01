Луганский клуб выходит на третье место в турнирной таблице.

Луганская Заря минимально обыграла Мариуполь в гостевом матче 15-го тура чемпионата Украины.

Единственный гол в матче в середине первого тайма забил Шахаб Захеди, добивший мяч под перекладину после того, как защитники Мариуполя заблокировали несколько ударов его партнеров.

У Зари было еще несколько опасных моментов, а хозяева лишь в конце матча имели шанс избежать поражения, но Алексей Кащук, которого потеряли защитники луганчан на линии вратарской площадки, не попал в створ ворот, а вскоре Вячеслав Танковский из выгодной позиции пробил выше.

После этой победы Заря вышла на третье место в турнирной таблице, а Мариуполь продолжает занимать 16-ю позицию.

Мариуполь - Заря - 0:1

Гол: Захеди, 34.

Мариуполь: Гальчук - Стасюк (Драмбаев, 60), Чоботенко, Быков, Кирюханцев - Топалов (Кулиев, 75), Чех (Петерман, 75), Мишнев (Кащук, 61), Танковский, Очеретько - Сикан (Кулаков, 70).

Заря: Василь - Леовижилдо, Вернидуб, Фаворов - Кочергин, Юрченко (Казаков, 88), Назарина, Сайядманеш (Лунев, 90+4), Захеди (Руфати, 90), Хомченовский - Гладкий.

Предупреждения: Танковский, Чех - Захеди, Гладкий, Василь