Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Заря минимально обыграла Мариуполь

Комментариев: 0
Луганский клуб выходит на третье место в турнирной таблице.
Мариуполь - Заря
Мариуполь - Заря
twitter.com/FCZoryaOfficial

Луганская Заря минимально обыграла Мариуполь в гостевом матче 15-го тура чемпионата Украины.

Единственный гол в матче в середине первого тайма забил Шахаб Захеди, добивший мяч под перекладину после того, как защитники Мариуполя заблокировали несколько ударов его партнеров.

У Зари было еще несколько опасных моментов, а хозяева лишь в конце матча имели шанс избежать поражения, но Алексей Кащук, которого потеряли защитники луганчан на линии вратарской площадки, не попал в створ ворот, а вскоре Вячеслав Танковский из выгодной позиции пробил выше.

После этой победы Заря вышла на третье место в турнирной таблице, а Мариуполь продолжает занимать 16-ю позицию.

Мариуполь - Заря - 0:1

Гол: Захеди, 34.

Мариуполь: Гальчук - Стасюк (Драмбаев, 60), Чоботенко, Быков, Кирюханцев - Топалов (Кулиев, 75), Чех (Петерман, 75), Мишнев (Кащук, 61), Танковский, Очеретько - Сикан (Кулаков, 70).

Заря: Василь - Леовижилдо, Вернидуб, Фаворов - Кочергин, Юрченко (Казаков, 88), Назарина, Сайядманеш (Лунев, 90+4), Захеди (Руфати, 90), Хомченовский - Гладкий.

Предупреждения: Танковский, Чех - Захеди, Гладкий, Василь

Поделись:
Теги: УПЛ, Заря, Мариуполь
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь