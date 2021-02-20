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Черноморец намерен подписать экс-игрока Шахтера

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Вачиберадзе уже играл в Одессе 2018-19 годах.
Бека Вачиберадзе
Бека Вачиберадзе
ФК Шахтер

Руководство Черноморца рассматривает вариант струдничества с полузащитником Бекой Вачиберадзе. Он может присоединиться к команде на правах свободного агента.

Об этом сообщает Footboom.

24-летний игрок делал первые шаги в футболе именно в одесском клубе. Затем в юном возрасте попал в структуру донецкого "Шахтера".

После "горняков" футболист оказался в дубле испанского Бетиса. Также он успел поиграть за латвийский РФС. Последним же клубом игрока был бельгийский Ломмель.

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Теги: Черноморец, Бека Вачиберадзе
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БРОКЕР_666    20.02.2021, 15:54
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БРОКЕР_666
Черноморское солнце, черноморское небо,
«ЧЕРНОМОРЕЦ» — команда моя,
Только сила и разум, только воля к победе,
Только крепкое братство плеча.
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