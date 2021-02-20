Черноморец намерен подписать экс-игрока Шахтера

Вачиберадзе уже играл в Одессе 2018-19 годах.

Руководство Черноморца рассматривает вариант струдничества с полузащитником Бекой Вачиберадзе. Он может присоединиться к команде на правах свободного агента.

Об этом сообщает Footboom.

24-летний игрок делал первые шаги в футболе именно в одесском клубе. Затем в юном возрасте попал в структуру донецкого "Шахтера".

После "горняков" футболист оказался в дубле испанского Бетиса. Также он успел поиграть за латвийский РФС. Последним же клубом игрока был бельгийский Ломмель.